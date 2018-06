ООН прийняла резолюцію про направлення в Алеппо міжнародних спостерігачів

Про це йдеться в повідомленні Постійного представництва Франції при ООН в Twitter.

«Рада безпеки одноголосно прийняла французький проект резолюції щодо розміщення спостерігачів ООН в Алеппо», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, резолюція покликана на здійснення безпечної евакуації, надання гуманітарного доступу та захист госпіталів.

Читайте такожЗ Алеппо евакуювали семирічну дівчинку, яка описувала в Twitter життя в облозі

Як повідомляв УНІАН, домовленості про евакуацію людей зі східних районів Алеппо за останні кілька діб неодноразово зривалися. Евакуація, розпочата 15 грудня, призупинилася наступного дня через вимоги армії евакуювати поранених із сіл Аль-Фуа й Кефрая, що перебувають під облогою повстанців у провінції Ідліб.

Напередодні повстанці погодилися сприяти евакуації людей із цих сіл за умови, що також буде вивезено поранених із населених пунктів Мадая та Забадані, що розташовані поблизу ліванського кордону і які оточила армія. Однак у неділю з’явилась інформація, що виведення людей з Аль-Фуа та Кефрая блокують ісламісти. За оцінками ООН, у цих селах перебувають 20 тис. людей.

Resolution on Aleppo has been adopted unanimously.



Additional info on the UN's work on crisis in Syria is here: https://t.co/AjAwXohyY0https://t.co/78fWIB5f4p