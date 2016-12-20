У Німеччині звільнили пакистанця, якого підозрювали у нападі на натовп біля різдвяного ярмарку
Ордера на арешт затриманого не було видано.
У Німеччині звільнили затриманого пакистанця,якого затримали раніше за підозрою у скоєнні нападу на натовп людей біля різдвяного ярмарку в центрі Берліну, пише Berliner Zeitung з посиланням на повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини
Зазначається, що ордеру на арешт чоловіка немає.
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"Підозрюваний, що був затриманий після атаки, знову на свободі. Ордеру на його арешт не видано" - повідомляє видання.
Нагадаємо, вчора, 19 грудня, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком.
В результаті інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали. Поліція Берліна вважає, що вантажівка була навмисно спрямована у натовп на різдвяному ярмарку.
Канцлер ФРГ назвала трагедію у Берліні терактом, що був здійснений біженцем.