У Держдепі версію про причетність США до вбивства посла РФ у Туреччині назвали "смішною"

"Будь-яка версія про те, що США в тій чи іншій мірі підтримують це [вбивство російського посла в Туреччині] або стоять за цим або навіть побічно беруть участь - абсолютно смішна", - заявив представник держдепу Джим Кірбі, передає РБК.

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Він також зазначив, що не збирається робити заяви до завершення розслідування.

"Я не знаю і не думаю, що ви знаєте, які мотиви були у цієї людини", - сказав представник держдепу про того, хто стріляв у Карлова.

"Я бачив те ж, що і ви бачили, як він стріляв і кричав після того, як убив посла", - зауважив Кірбі.

"Ми повинні дозволити слідчим виконати свою роботу - зіставити факти і докази, перш ніж перейти до висновків", - сказав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе в США. Таку думку він висловив в ході телефонної розмови з главою Держдепу США Джоном Керрі.

Посол Андрій Карлов був убитий 19 грудня в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Йому в спину випустив 9 куль колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, який був звільнений з правоохоронних органів після спроби державного перевороту в липні 2016 року. Після вбивства він вигукував: "Аллаху Акбар! Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш!" Алтинташ був убитий на місці співробітниками поліції.