МЗС Туреччини пов'язує вбивство посла РФ з проповідником Гюленом

Про це повідомляє Reuters.

За словами глави МЗС Туреччини, такої ж версії дотримуються і в Росії.

У свою чергу офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що у справі про вбивство російського посла в Туреччині потрібно отримати факти перед тим, як робити якісь висновки.

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"Я не знаю і не думаю, що ви знаєте, які були мотиви цієї людини. Я бачив те саме, що і ви, про що він кричав після того, як вистрілив у посла, але потрібно, щоб слідчі виконали свою роботу", - заявив він.

Однак "будь-які припущення про те, що США якимось чином підтримують, стоять за цим або непрямим чином пов'язані з цим, абсолютно смішні", - зазначив Кірбі.

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Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.

Нагадаємо, після спроби державного перевороту 15 липня турецькі власті почали масштабні чистки. Понад 80 тисяч осіб, серед яких військові, судді, журналісти, декани та викладачі університетів, позбулися своїх посад через підозри в підтримку опозиційного діяча Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором путчу. Сам Фетхуллах Гюлен категорично заперечує свою причетність до спроби повалення президента Реджепа Тайіпа Ердогана.