Підозрюваним у скоєнні теракту в Берліні раніше цікавились спецслужби США – ЗМІ

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на The New York Times.

Зокрема, він шукав в інтернеті інформацію про те, як зібрати вибуховий пристрій, і міг мати прямі контакти з угрупуванням "Ісламська держава" (ІД).

За словами представника американської влади, який побажав залишитися невідомим в зв'язку з розслідуванням, Аніс Амрі щонайменше один раз використовував месенджер Telegram для того, щоб вийти на зв'язок з ІД.

Крім того, ім'я тунісця було внесено в "чорний список" осіб, яким заборонено літати в літаках над територією США. У публікації не уточнюється, до якого періоду часу відноситься вищевказана інформація.

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У середу стало відомо, що німецька поліція розшукує підозрюваного нападника на ярмарок у Берліні, котрий походить з Тунісу. Йшлося про ісламіста на ім'я Аніс А., документи на це ім'я знайшли у вантажівці, що скоїла наїзд на людей під час ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм.

Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".

За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.

Серед загиблих є один українець. Поліція завершує ідентифікацію його тіла, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.