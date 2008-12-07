У Познані (Польща) 6 грудня відбулася наймасштабніша міжнародна акція року під лозунгами «Наш клімат – наше майбутнє!», приурочена до міжнародних переговорів ООН зі зміни клімату.

Як повідомили УНІАН в Національному екологічному центрі України, тисячі активістів зі 189 країн пройшли видовищним маршем вулицями Познані, закликаючи політиків з усією відповідальністю та серйозністю поставитися до проблеми зміни клімату. На їхню думку, саме від урядів країн залежить, чи будуть скорочуватися викиди парникових газів на достатньому рівні, щоб вчасно відвернути глобальну кліматичну катастрофу.

В рамках акції активісти Робочої групи екологічних організацій України зі зміни клімату звернулися до українського уряду зі словами «Захистіть клімат – не дуріть світову спільноту!»

«Україна повинна взяти зобов’язання зупинити подальше зростання викидів парникових газів, що в термінах Кіотського протоколу означає 55% скорочення викидів до 2020 року від рівня 1990 року, - вважає голова «Екоклубу» м.Рівне Андрій МАРТИНЮК, - натомість уряд України планує взяти зобов’язання лише 20% від рівня 1990 року до 2020 року. Така позиція передбачає зростання викидів аж на 70% від сьогоднішнього рівня!»

«Завдяки значному потенціалу енергозбереження, Україна може розвивати економіку без збільшення викидів. Енергозбереження в Україні є принаймні в 4 рази дешевшим за будівництво нових електростанцій», - переконаний керівник інфоцентру «Зелений світ» Сергій ФЕДОРИНЧИК.

Подібні акції 6 грудня охопили понад 100 країн світу. Протестувальники висловили занепокоєння мільйонів людей навислою над планетою загрозою.

Нагадаємо, що з 1 по 12 грудня у місті Познань (Польща) тривають чергові міжнародні переговори ООН зі зміни клімату. Головною темою є домовленість щодо зниження викидів країнами після 2012 року, коли завершиться дія Кіотського протоколу.

Кожна країна має пообіцяти обмежити викиди парникових газів, щоб запобігти зростанню глобальної температури вище 2 градусів за Цельсієм. Перевищення цієї позначки визначено науковцями як незворотньо катастрофічне.

За наявних сьогодні технологічних та економічних можливостей можливо відвернути руйнівні наслідки кліматичних змін, але це вимагає рішучих політичних рішень, переконані вітчизняні екологи.