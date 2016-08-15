Бойовики "Боко харам" виклали відео з викраденими два роки тому школярками - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У запису дівчата в ісламському вбранні стоять чи сидять навколо чоловіка з автоматом у камуфляжі й масці. Чоловік закликає уряд Нігерії звільнити бойовиків угруповання в обмін на дівчат.

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Чоловік у кадрі також заявив, що частина дівчат загинула внаслідок повітряних ударів по позиціях бойовиків.

Угруповання «Боко харам» викрало 276 учениць школи-інтернату у квітні 2014 року. Частина з них по тому змогла втекти, ще кількох, як виглядає, вдалося звільнити, та доля понад 200 досі не відома.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "Ісламської держави" оголосили про те, що на чолі пов'язаного з ними західноафриканського угруповання "Боко Харам" постав новий ватажок. Він заявив, що угруповання "залишається сильним, з яким необхідно рахуватися", а також повідомив про набір нових бойовиків.