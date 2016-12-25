Катастрофа ТУ-154 над Чорним морем: інформації про вцілілих немає

Про людей, вцілілих у катастрофі російського військового літака, поки невідомо, розповів глава Мінтрансу РФ Максим Соколов, передає ТАСС.

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«Інформації про людей, які вижили в катастрофі Ту-154 поки немає», - сказав він.

Тіла загиблих в результаті катастрофи доставлять у Москву, щоб фахівці 111-го Головного державного центру судово-медичних і криміналістичних експертиз Міноборони Росії провели генетичну експертизу. Про це повідомили в російському військовому відомстві.

Максим Соколов попросив родичів загиблих прибути в Москву для впізнання тіл.

Фюзеляж літака Ту-154 також поки не виявлений. "Знайдені численні уламки, але сам фюзеляж поки не виявлено. Координати його місцезнаходження встановлюються", - сказаспіврозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що належав Міноборони РФ, зник з радарів в неділю о 5.40 незабаром після вильоту з Сочі. Він прямував на авіабазу Хмеймім у Сирії. На його борту знаходилися військовослужбовці, представники ЗМІ, в тому числі троє співробітників Першого каналу і телеканалу "Звезда", а також музиканти ансамблю імені Александрова. Всього 84 пасажири і вісім членів екіпажу

За даними Міноборони РФ, уламки Ту-154 знайдені в 1,5 км від узбережжя в районі Сочі на глибині 50-70 метрів. За попередніми даними, ніхто з людей, які знаходилися на борту літака, не вижив.