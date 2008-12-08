ЄС розпочав морську операцію проти піратів

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу офіційно схвалила рішення про початок морської військової операції проти піратів Сомалі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала проведення морської операції проти піратів біля берегів Сомалі.

Згідно з рішенням, операція під назвою “Аталанта” проходитиме на реалізацію ряду резолюцій Ради Безпеки ООН для захисту кораблів з вантажем в рамках Всесвітньої продовольчої програми, що перевозять продовольчу допомогу переміщеним особам в Сомалі, а також іншим кораблям, що можуть зазнавати нападів піратів під час проходження вздовж узбережжя Сомалі.

В рамках операції передбачається, в тому числі, можливість розміщення зброї на кораблях, що здійснюють перевезення вантажів в рамках Всесвітньої продовольчої програми, спостереження за зоною навігації вздовж узбережжя Сомалі, захист торгівельних суден.

Командування операцією доручено англійському віце-адміралу Філіпу ДЖОНСУ, а штаб-квартиру операції вирішено розмістити в англійському Нортвуді.

За даними Єврокомісії, в 2007 році кількість піратських нападів на риболовні та торгівельні судна зросла на 17%, а загальна кількість зареєстрованих випадків становила 282. При цьому близько 10 суден та 200 моряків залишаються в руках піратів і досі. 20 членів екіпажів суден загинули від рук піратів в 2007 році.