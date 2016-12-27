Екс-генерал НАТО описав ймовірний сценарій Третьої світової: РФ за лічені години захоплює частину України та країни Балтії

НАТО і Росія близькі до війни, за словами генерала. У своїй книзі він пише, що НАТО виявиться нездатним швидко реагувати на блискавичні дії Росії, а Москва може поставити світ перед загрозою ядерної війни, передає Голос Америки.

Ширрефф був заступником Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, другим за рангом військовослужбовцем НАТО, з 2011 по 2014 рік. До цього він був командиром Об’єднаного корпусу швидкого реагування НАТО.

Ширрефф пише свою книгу в дусі популярного бойовика, наповненого типовими героями і військовим жаргоном. Але він наполягає на своїй точці зору. Він говорить у передмові: "Це не вигадка як така. Це пророцтво на основі фактів, дуже тісно змодельоване за зразком того, що я знаю, ґрунтуючись на моєму становищі як військового інсайдера на найвищому і найбільш поінформованому рівні".

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Книга Ширреффа починається з російського вторгнення в Україну. Російська армія мчить на захід від Донецької і Луганської областей до Кримського півострова, вже захопленого Росією в 2014 році. Це завоювання займає три дні для Росії, приносить їй половину України, а також, оскільки Україна не є членом НАТО, не викликає ніякої відповіді НАТО.

Через кілька годин, у той час як НАТО досі сперечається про те, хто втратив Україну, Росія рухається проти балтійських країн.