При Асаді миру в Сирії не буде – МЗС Туреччини

Мирне врегулювання в Сирії за влади чинного президента Башара Асада неможливо, оскільки опозиція не прийме його. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.

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Також міністр підтвердив, що Туреччина підготувала угоду про припинення вогню.

Раніше сьогодні турецькі ЗМІ повідомили, що Анкара і Москва прийшли до згоди з питання плану, який передбачає поширення режиму перемир'я на всю територію Сирії. Дія домовленості охопить усі райони, де йдуть бої між опозиційними угрупованнями і силами режиму Асада.

Раніше Росія і Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо тижневого режиму припинення вогню, стверджуючи, що повстанці будуть використовувати такі паузи для свого зміцнення, яке заподіє більше бід цивільному населенню. Конфлікт у Сирії триває вже шостий рік. За даними ООН, допомоги потребують 13,5 мільйона чоловік. Майже 5 мільйонів з них живуть в обложених чи важкодоступних районах.