Санкції за кібератаки можуть сильно вдарити по Росії і "особливо по особі Путіна" – сенатор США

Як повідомляє Reuters, про це він сказав у столиці Латвії Ризі.

Сенатор заявив, що у відповідь на кібератаки з боку РФ під час виборів президента США до Росії та її президента Володимира Путіна можуть бути запроваджені санкції.

"Ви можете очікувати, що Конгрес розслідує російське втручання у наші вибори і... будуть двопартійні санкції, які сильно вдарять по Росії й особливо по особі Путіна", - заявив Грем.

Російські високопосадовці відкидали звинувачення щодо втручання у виборчі перегони, які виграв Дональд Трамп.

Як повідомляв УНІАН, сенатори США Джон Маккейн та Грем відвідають Україну 30-31 грудня. Вони перебувають з візитом у Європі і зокрема відвідують балтійські країни.

Читайте такожСенатор Маккейн не вважає очевидним, що Трамп спробує скасувати санкції проти РФ

27 грудня Маккейн під час перебування в Естонії заявив, що не вважає очевидним, що обраний президент Трамп спробує скасувати санкції проти Росії.

Довідка УНІАН. Під час президентських перегонів кандидат у президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон заявляла, що Путін надав дозвіл хакерам здійснювати кібератаки на сайти американських установ.

17 грудня президент США Барак Обама повідомив, що на початку вересня закликав Путіна, аби росіяни припинили хакерські атаки на сайти американських установ, що здійснювалися під час президентських перегонів у США.

Того ж дня стало відомо, що директор ФБР Джеймс Комі та директор Національної розвідки США Джеймс Клаппер-молодший погоджуються з висновками ЦРУ про те, що РФ втручалася у виборчий процес, щоб допомогти Трампу здобути перемогу.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Адміністрація Обами готує економічні санкції і приховані кібероперації щодо Росії у відповідь на втручання у вибори в США.