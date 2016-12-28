Білий дім готує санкції проти Росії через кібератаки - ЗМІ

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на високопосадовців, передає Дождь.

Про деякі з цих заходів може бути оголошено вже в найближчі дні, відзначає видання.

Для введення санкцій у Білому домі планують використовувати указ, який набув чинності минулого року, що дає президенту право давати відповідь на кібератаки з-за кордону. Однак у ньому не йдеться про кібероперації, метою яких є вплив на президентські вибори.

У Білому домі ведуть роботу над тим, щоб адаптувати закон до цієї ситуації, зазначає видання. Для цього президентській адміністрації доведеться присвоїти електоральній комп'ютерній системі статус «критичної інфраструктури», зазначає газета.

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«Для цього (введення санкцій — ред.) потрібно, по-перше, мати підстави заявити про те, що найвикористовуваніша на виборах інфраструктура — така, як бази даних штатів, — це критична інфраструктура, і по-друге, про те, що росіяни справді завдали їй шкоди. Це два серйозних показника», — заявив The Washington Post представник адміністрації.

Влада США звинувачують Росію в хакерських атаках на сервери Національного демократичного комітету, з яких були вкрадені документи Демократичної партії.