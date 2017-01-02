У будівлі Ватикану відкрили McDonald's

У Римі у будівлі, яка належить Ватикану відкрили ресторан швидкого харчування мережі McDonald's, передає NBC News з посиланням на Catholic Press Agency.

Зазначається, що фаст-фуд знаходиться у 100 метрах від самої держави Ватикан.

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Зазначається, що відкриття відбулося ще в переддень Нового року, однак було дуже стриманим та не афішувалось, адже попередня спроба щодо оголошення про відкриття там фаст-фуду викликала громадське обурення. Тоді римляни називали заклад McVatican.

Національна газета La Repubblica повідомила, що McDonald's буде платити Апостольському престолу за оренду першого поверху відповідної будівлі Ватикану $30 тисяч.

Рішення здати в оренду приміщення для американської корпорації викликало неоднозначну реакцію в католицькій церкві.