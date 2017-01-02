Нападник на нічний клуб у Стамбулі випустив понад 180 куль - ЗМІ

Про це у понеділок, 2 січня, повідомило агентство dpa з посиланням на турецьке видання Hürriyet Daily News, передає Deutsche Welle.

Видання цитує експерта, який вважає, що нападник пройшов військову підготовку. Як розповідають свідки трагічної події, у клубі терорист цілив у голови людей, які лежали на підлозі. Залишивши клуб, він взяв таксі, а виходячи з машини, заявивив таксисту, що не має грошей, щоб заплатити за поїздку. За даними Hürriyet Daily News, до району, де розташований клуб Reina, нападник теж приїхав на таксі.

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Тим часом турецькі правоохоронці оприлюднили нове фото підозрюваного, пошуки якого тривають. А віце-голова турецького уряду наголосив, що незважаючи на терористичний акт у Стамбулі, Туреччина продовжить наступ на бойовиків "Ісламської держави" у Сирії. Терористи зробили "попередження" турецькій армії, але Туреччина "з рішучістю" продовжить операцію у Сирії, заявив Нуман Куртулмус.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі в новорічну ніч внаслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб. Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.