Французькі банки відмовилися фінансувати виборчу кампанію Ле Пен – звернулася до росіян

Голова французької праворадикальної партії "Національний фронт" (НФ) Марін Ле Пен звернулася до закордонних фінансових інститутів, у тому числі і до російських банків, за фінансуванням своєї передвиборної кампанії.

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Про це вона сказала в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV, передає «Німецька хвиля».

За словами Ле Пен, всі французькі банки відмовляються кредитувати її виборчу кампанію напередодні першого туру президентських виборів у Франції, який пройде в квітні 2017 року. Зараз Ле Пен не вистачає 6 мільйонів євро. "Я подала заявки в європейські банки, англійські, американські і російські. Зрозуміло, я прийму першу ж пропозицію", - заявила праворадикальний політик.

За даними агентства Bloomberg, раніше вона планувала взяти позику з фонду мікропартії Cotelec, який контролює її батько Жан-Марі Ле Пен.

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У той же день в інтерв'ю агентству Reuters Марін Ле Пен заявила, що в разі її перемоги на виборах Франція може відмовитися від євро і повернутися до національної валюти - франка. За її словами, країнам, що входять в єврозону, слід ввести систему валютного кошика ЕКЮ, яка існувала в ЄС до введення євро. Ле Пен також підкреслила, що в разі її перемоги на президентських виборах, зовнішній борг Франції буде перерахований в новій валюті.

Як повідомляв УНІАН, лідер французької праворадикальної партії «Народний фронт» Марін Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв'язку з тим, що одна з можливих кандидатів у президенти Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації і спроби анексії Росією Криму і Севастополя.

Після цього у Службі безпеки України не виключили введення заборони Ле Пен на в'їзд до України за її заяву щодо Криму і заявили, що направили в МЗС лист для узгодження заборони на в'їзд.