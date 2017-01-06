Японія відкликає посла з Південної Кореї з-за пам'ятника жертвам насильства

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есихидэ Суга заявив, що влада країни прийняла рішення тимчасово відкликати свого посла з Південної Кореї Ясумасу Нагаминэ у відповідь на установку напроти японського генерального консульства в Пусані пам'ятника жінкам, які стали жертвами сексуального насильства японських окупантів під час Другої світової війни, повідомляє "Україна 112".

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"Подібні дії мають небажаний вплив на двосторонні відносини, це неприйнятно. Ми прийняли рішення тимчасово відкликати нашого посла в Південній Кореї Ясумасу Нагаміне", - сказав Суга.

Відзначається, що статуя була встановлена представниками південнокорейських громадських організацій в Пусані 28 грудня минулого року без погодження з місцевою владою. При цьому в той же день її прибрали. Проте 30 грудня активісти домоглися схвалення з боку міської адміністрації і знову встановили пам'ятник поруч з диппредставництвом Японії.

В серпні 2015 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що майбутні покоління не мають продовжувати вибачатися за Другу світову війну.