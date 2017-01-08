Помер колишній президент Португалії Маріу Суареш

Про це повідомляє DW.

Він помер у лісабонській лікарні, куди його доправили минулого місяця. Суареша вважають батьком сучасної португальської демократії.

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Маріу Суареш був засновником Соціалістичної партії Португалії. Вона була створена за його активної участі в 1973 році за рік до "революції гвоздик", що призвела до повалення військової диктатури в країні.

Він двічі обіймав пост прем'єр-міністра країни (у 1976-1978, і у 1983-1985). У 1986 році став 17-м президентом країни і керував державою до 1996 року. Після відходу з поста президента Суареш в 1999-2004 роках був депутатом Європарламенту.