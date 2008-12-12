Путін погодився відпустити Узбекистан з ЄврАзЕС
22:20, 12 грудня 2008Світ
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... з огляду на неефективність
Міждержавна рада ЄврАзЕС ухвалила рішення припинити членство Узбекистану в організації на його прохання.
За інформацією РІА “Новости”, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.
Узбекистан у листопаді оголосив про намір припинити членство в Євразійському економічному співтоваристві через сумніви в ефективності і результативності діяльності цього міждержавного об`єднання.
“Ми ухвалили рішення про припинення членства відповідно до прохання Узбекистану", - сказав В. ПУТІН за підсумками засідання Міждержавної ради.
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