Путін погодився відпустити Узбекистан з ЄврАзЕС

Міждержавна рада ЄврАзЕС ухвалила рішення припинити членство Узбекистану в організації на його прохання.

За інформацією РІА “Новости”, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

Узбекистан у листопаді оголосив про намір припинити членство в Євразійському економічному співтоваристві через сумніви в ефективності і результативності діяльності цього міждержавного об`єднання.

“Ми ухвалили рішення про припинення членства відповідно до прохання Узбекистану", - сказав В. ПУТІН за підсумками засідання Міждержавної ради.