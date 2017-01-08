У Єрусалимі вантажівка протаранила групу військових: 15 осіб поранено, 2 - в критичному стані

Про це повідомляє Associated Press.

Представник поліції Люби Самри заявив, що вантажівка змінила напрямок руху і протаранила групу солдатів, які щойно вийшли з автобуса. Повідомляється, що зловмисник був нейтралізований.

Рятувальна служба Ізраїлю повідомляє про щонайменше 15 поранених внаслідок інциденту солдатів, в тому числі двох в критичному стані.

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Як повідомляв УНІАН, У Мексиці учасник акції протесту проти зростання цін на бензин в'їхав на автомобілі в групу поліцейських.