Діланн Руф засуджений до смертної кари за розстріл 9 людей в церкві

Присяжні прийшли до висновку, що злочин було скоєно на ґрунті расової ненависті, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За час судового процесу Руф не розкаявся і заявив присяжним: "Я відчував, що повинен був зробити це, і я досі відчуваю, що повинен був зробити це".

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Присяжні радилися майже три години, перш ніж визначитися з вердиктом. Офіційно вирок Руфа буде винесено в середу зранку.

Напад на парафіян Африканської методистської єпископальної церкви Емануель, який стався 17 червня 2015 року, шокував американську громадськість.

Руф прийшов до церкви, коли там проходило заняття з вивчення Біблії, і відкрив стрілянину, жертвами якої стали дев'ять афроамериканців, в тому числі й глава приходу і член сенату штату, пастор Клемента Пінкні.

Через добу після нападу Руф був заарештований у місті Шелбі в сусідньому штаті Північна Кароліна.

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Руф заявив поліцейським, що хотів почати расову війну. У записаному на відео зізнанні ФБР Руф сміється, коли розповідає про напад. За його словами, він хотів, щоб світ знав, як він ненавидить темношкірих і вважає, що всі вони злочинці.

У вівторок Руф заявив присяжним, що, якщо вони вирішать зберегти йому життя, він не бачить, "що в цьому хорошого".

Однак після оголошення вироку він зажадав нових адвокатів, щоб ті домоглися перегляду справи.