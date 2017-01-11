Діланн Руф засуджений до смертної кари за розстріл 9 людей в церкві
Суд присяжних у США засудив до смертної кари 22-річного Діланна Руфа за вбивство дев'яти людей у афроамериканській церкві в місті Чарльстон, штат Південна Кароліна.
Присяжні прийшли до висновку, що злочин було скоєно на ґрунті расової ненависті, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За час судового процесу Руф не розкаявся і заявив присяжним: "Я відчував, що повинен був зробити це, і я досі відчуваю, що повинен був зробити це".
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Присяжні радилися майже три години, перш ніж визначитися з вердиктом. Офіційно вирок Руфа буде винесено в середу зранку.
Напад на парафіян Африканської методистської єпископальної церкви Емануель, який стався 17 червня 2015 року, шокував американську громадськість.
Руф прийшов до церкви, коли там проходило заняття з вивчення Біблії, і відкрив стрілянину, жертвами якої стали дев'ять афроамериканців, в тому числі й глава приходу і член сенату штату, пастор Клемента Пінкні.
Через добу після нападу Руф був заарештований у місті Шелбі в сусідньому штаті Північна Кароліна.
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Руф заявив поліцейським, що хотів почати расову війну. У записаному на відео зізнанні ФБР Руф сміється, коли розповідає про напад. За його словами, він хотів, щоб світ знав, як він ненавидить темношкірих і вважає, що всі вони злочинці.
У вівторок Руф заявив присяжним, що, якщо вони вирішать зберегти йому життя, він не бачить, "що в цьому хорошого".
Однак після оголошення вироку він зажадав нових адвокатів, щоб ті домоглися перегляду справи.