Обама: Москва і Пекін не зрівняються по впливу з Вашингтоном

Про це глава Білого дому Барак Обама заявив під час прощального виступу в Чикаго (штат Іллінойс), передає ТАСС.

"Суперники, такі як Росія чи Китай, не зможуть зрівнятися з нами за впливом у світі, поки ми не відступимося від того, за що виступаємо, і не здамося якійсь великій країні, що залякує менших сусідів", - запевнив президент США.

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Американський лідер також закликав співгромадян "бути пильними, але не піддаватися страху" перед обличчям зовнішніх викликів.

"ІД буде намагатися вбити невинних, - констатував Обама. - Однак вони не зможуть перемогти Америку, якщо тільки в цій боротьбі ми не зрадимо Конституцію і наші принципи".

УНІАН вів пряму трансляцію прощального звернення Барака Обами як президента США до американського народу.