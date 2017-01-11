Кандидат у президенти Франції Фійон пропонуватиме введення квот на імміграцію в країні

Кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон, який є фаворитом серед кандидатів, пропонує за допомогою квот скоротити до «абсолютного мінімуму» імміграцію. Найближчим часом він оприлюднить відповідні пропозиції. Цю інформацію підтвердив помічник Фійона, повідомляє EurActiv.

Зокрема, у пропозиціях Фійона не міститься пункту про те, щоб Франція вийшла із Шенгенської зони.

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"Франсуа Фійон поїде до Ніцци не для того, щоб проголосити, що Франція повинна покинути Шенгенську угоду. Він скаже, що треба встановити квоти імміграції", - сказав помічник кандидата у президенти.

У пропозиціях Фійона також йтиметься про те, що імміграція повинна залежати від здатності Франції прийняти більше людей і успішно інтегрувати їх. Зокрема, він вважає, що парламент щорічно встановлював квоти імміграції на основі зайнятості та ситуацію з житлом та іншими соціальними чинниками.

Нагадаємо, країни єврозони повинні відступати від єдиної валюти, представленої євро і повернутися до структури "спільної валюти", на користь грошової системи ECU (ЕКЮ), яка існувала раніше.

Про це заявила лідер партії «Національний фронт» і кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен,

Ле Пен вже давно говорила, що Франція повинна вийти з «євро», але в минулому не повідомляла детальну інформацію про те, як би це могло статися.