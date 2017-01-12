Ні "водки", ні грошей з Росії – президент Чехії заперечив, що є проросійським політиком

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не є проросійським політиком, як його звикли характеризувати його опоненти. Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

Чеський президент наголосив, що такий слоган використовують його опоненти.

"Це стандартний слоган моїх опонентів… Знаєте, чому я проти санкцій? Бо вони являють собою програшну для всіх сторін стратегію. Тільки тому що проти санкцій, мене називають проросійським політиком" - заявив Земан.

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У той же час, Земан підкреслив, що РФ його не фінансує і жодних грошей від Кремля він не отримує.

«Мене не фінансує Росія… ні "водки" (горілки) з Росії, ні грошей з Росії я не отримую…Кажуть, що я навіть платив Росії, втім я лише агент Чехії, Чеської Республіки.

Як повідомляв УНІАН, міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки відкрило Центр боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами.

В установі працюють 20 співробітників, які займаються моніторингом загроз, пов’язаних з радикалізацією політичних настроїв, тероризмом та запобігання кампаніям з дезінформації інших країн проти Чехії

Водночас президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими симпатіями, розкритикував ініціативу створення такого центру. Він заявив, що діяльність установи спрямована проти свободи слова і порівняв її з управлінням превентивної цензури в період соціалістичної Чехословаччини.