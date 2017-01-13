Переговори по Кіпру продовжаться на технічному рівні 18 січня в Женеві

Про це заявив пізно ввечері в четвер, 12 січня, представник уряду Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс, передає dw.com.

"Для початку експерти, що представляють всі сторони, зустрінуться 18 січня", - сказав Христодулідіс.

За словами Христодулідіса, після того як експерти пропрацюють деякі теми, пов'язані з безпекою, учасники переговорів проведуть новий раунд.

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Про те, що переговори з Кіпру будуть продовжені на технічному рівні 18 січня в Женеві також заявив журналістам глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише ТАСС.

"Переговори продовжаться на технічному рівні 18 січня", - зазначив він, підкресливши, що склад учасників буде тим же, що і на конференції з Кіпру, яка відбулася 12 січня - представники ООН, кіпрських сторін, держав-гарантів незалежності Кіпру, Великобританії, Греції, Туреччини, а також делегація ЄС.

За словами глави МЗС Туреччини, будь-яких строків для роботи експертів не визначено. "Ми не фіксували конкретних дат, - зазначив Чавушоглу. - Давайте подивимося на їх пропозиції, але ми домовилися, що їх зустрічі не повинні тривати надто довго".

Завдання експертів буде складатися в детальному розгляді складних питань врегулювання, за якими є розбіжності, включаючи проблеми безпеки, і підготовки пропозицій для нової зустрічі на політичному рівні, яка може відбутися в кінці січня. "Ми можемо знову зустрітися на рівні міністрів закордонних справ", - сказав Чавушоглу. Він підкреслив, що експерти повинні внести конкретні пропозиції. "Це серйозне питання, нам потрібно побачити конкретні пропозиції", - зазначив глава МЗС.

Конференцію з Кіпру, що відбулася 12 січня в Женеві, на якій головував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова турецької дипломатії назвав корисною. "Ми не розчаровані, - зазначив він. - За один день ми не очікували отримати результату цього процесу. Це не легке питання".

За словами Чавушоглу, в учасників є "певна розбіжність у позиціях" по ряду питань, але це не привід для припинення дискусій - тому було прийнято мудре рішення, що наші заступники розглянуть ці питання". На зустрічі в Женеві 18 січня, продовжив міністр, можуть бути внесені нові пропозиції для обговорення - як країнами, так і посередниками від ООН.

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У прес-службі ООН також підтвердили, що переговори, націлені на пошук врегулювання кіпрської проблеми, будуть продовжені.

Учасники конференції 12 січня "домовилися, що вона буде продовжена". З цією метою буде здійснено ряд кроків. Зокрема, прийнято рішення про створення "робочої групи на рівні заступників", яка розпочне роботу 18 січня. Її мета буде полягати в тому, щоб "визначити специфічні питання і інструменти, необхідні для того, щоб ними зайнятися".

Паралельно будуть продовжені переговори між кіпрськими сторонами з невирішених питань. Що стосується конференції з Кіпру, то її передбачається "продовжити на політичному рівні". Це відбудеться після того, як свої пропозиції представить робоча група.