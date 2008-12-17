ЄС за кілька років розшириться до 33 країн

Євросоюз за кілька років розшириться до 33 країн-членів, переконаний президент головуючої в ЄС Франції Ніколя Саркозі.

"Я переконаний, що за кілька років Європа (ЄС) включатиме 33 країни-члена, за рахунок Балкан", - сказав французький лідер на прес-конференції в Страсбурзі, яка транслювалася в прес-центрі Європарламенту в Брюсселі.

Хорватія має статус кандидата в члени ЄС, очікується, що вона приєднається до ЄС 2010 року. В понеділок заявку на членство в ЄС подала Чорногорія. "Європейські перспективи" мають також Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина.

РІА “Новости”