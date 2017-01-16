"Хотіли попіаритися, що ми як американці": російський експерт пояснив, навіщо "Адмірал Кузнєцов" ходив до берегів Сирії

"Вони йдуть майже за планом. Основна мета — піар. Ніякого військового сенсу в їх присутності там не було", - цитує Фельгенгауера News.online.ua.

Так, за його словами, кораблям, що входять до складу групи, там робити було нічого.

Читайте такожReuters розповів про можливу причетність Асада до застосування в Сирії хімічної зброї

"Крейсер "Петр Великий" був побудований, щоб здійснювати самогубні рейди на випадок ядерної війни, перехоплювати і знищувати американські військові конвої. Після чого він повинен був загинути. Авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" не призначений для далеких походів. Його місце було в Баренцевому морі. Наносити удари по наземних цілях він не може. Втратили два літаки здуру, а хотіли попіаритися, що ми як американці. Але літаки з "Кузнєцова" не могли підніматися з серйозними бомбовими навантаженнями. Тому повинні були сідати на базі "Хмеймім", завантажуватися, і далі когось трохи бомбити. Нісенітниця. Крейсери там не були потрібні. Вони пішли для піару", - пояснив експерт.

Він також додав, що в Росії ніхто не розраховував, що біля берегів Сирії втратять два літаки.

"Тепер будемо сподіватися, що всі благополучно повернуться через зимову штормову Атлантику. Ракети, які на них є, теж не можуть використовуватися по наземним цілям. Це був чистий піар, і нічого більше", - підкреслив Фельгенгауер.

Як повідомляв УНІАН, міноборони РФ приступив до скорочення угруповання військ в Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першою зону конфлікту покине авіаносна група ВМФ РФ на чолі з бідолашним авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".