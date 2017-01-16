У російському МЗС звинуватили США в ініціюванні "нової гонки озброєнь"
У російському зовнішньополітичному відомстві такий висновок зробили через останнє розгортання озброєння США у Європі.
У МЗС Росії звинуватили США у нав’язуванні конфронтаційної моделі відносин часів «холодної війни». Про це йдеться у коментарі представниці МЗС РФ Марії Захарової щодо передислокації підрозділів збройних сил США у деяких країнах Європи.
Захарова заявила, що США «ініціюють нову гонку озброєнь».
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"Фактично у Вашингтоні ініціюють нову гонку озброєнь, намагаються нав'язати нам конфронтаційну модель відносин, схожу з тією, яка була в часи "холодної війни", – сказала Захарова.
При цьому російська чиновниця також заявила, що розгортання Вашингтоном озброєння в ЄС має "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки"
Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі погодилися з оцінкою обраного президента США Дональда Трампа Північноатлантичного альянсу як застарілої організації. Про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
«НАТО дійсно пережиток, ми з цим також згодні. Ми давно говоримо про наші погляди на цю організацію», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи згодні у Кремлі з поглядами Трампа на НАТО.
Він наголосив, що «системна мета альянсу – конфронтація.