Лаврову привиділися переодягнені у жінок дипломати США на мітингах російської опозиції

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

Лавров заявив, що співробітники військового аташату американського посольства їздять по РФ на орендованих машинах без дипномерів, оскільки так менше шансів, що їх помітять.

«Вони (американські дипломати) їздять і по Калінінградській, Ленінградській, Мурманській, Воронезькій областях. Помічені були неодноразово в Новоросійську, в Чеченській Республіці, уздовж кордону з Донбасом, об'їздили буквально все - вздовж і впоперек. Я вже не кажу про те, що крім шпигунства, дипломати посольства США неодноразово були помічені на мітингах нашої опозиції, в антиурядових мітингах, несанкціонованих мітингах, у тому числі й перевдягненими. Робіть висновки самі», - заявив Лавров.

За його словами, припинялася розвідувальна діяльність американських представників, які працюють під дипломатичним прикриттям.

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«Кілька епізодів було з переодяганням американських дипломатів. У тому числі чоловік перевдягався в жінку, потім у громадському туалеті повертався у початковий вигляд. Все це фіксувалося», - стверджує Лавров.

При цьому він заявив, що Росія не тиснула й не стежила за американськими дипломатами в Москві.

«Напевно, будь-які дипломатичні місії можуть поділитися відомостями про те, як їм працюється в тій чи іншій країні. В період адміністрації Обами ми отримували скарги про те, що американське посольство тут працює в нестерпних умовах, організовується стеження, послу перекрили кисень, його не приймають ніякі російські установи. Ми спеціально розбиралися в цій ситуації, вона виявилася абсолютно протилежною», - переконує Лавров.

Водночас він заявив, що спецслужби США за другий термін Барака Обами активно здійснювали спроби вербування російських дипломатів у США.