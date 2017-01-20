"Америка передусім": Трамп у першій промові вибухнув критикою на адресу попередників (фото)

Про це він сказав у своїй інавгураційній промові після прийняття присяги президента.

"Впродовж багатьох десятків років ми збагачували закордонну промисловість за рахунок американської промисловості, субсидували армії інших країн, допускаючи при цьому дуже сумне спустошення нашої армії. Ми захищали кордони інших країн, коли відмовлялися захищати наші власні. І витратили закордоном трильйони і трильйони доларів в той час, коли американська інфраструктура стала непридатною та зіпсованою", - наголосив Трамп.

"Ми зробили інші країни багатими, коли багатство, сила і впевненість нашої країни розсіялися над горизонтом. Один за одним заводи закривалися та покидали наші береги навіть без жодної думки про мільйони і мільйони американських працівників, яких залишили позаду", - заявив президент США.

Також він зазначив, що американський середній клас був позбавлений свого багатства, яке "було перерозподілене по усьому світу".

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"Але це минуле. І тепер ми дивимося лише у майбутнє. Ми зібралися тут сьогодні, щоб прийняти указ, щоб бути почутими у кожному місті, у кожній закордонній столиці, і кожних владних структурах, що з цього дня нове бачення управлятиме нашою землею. З цього дня, і це буде лише Америка на першому місці, Америка передусім. Кожне рішення, яке стосуватиметься торгівлі, податків, імміграції, закордонних справ, буде прийматися на користь американських працівників та американських родин. Ми повинні захистити наші кордони від руйнівного впливу інших країн", - наголосив Трамп.

За його словами, захист американських інтересів сприятиме великому процвітанню та міцності США.

"Я боротимусь за вас з усіх сил, і я ніколи не підведу вас. Америка знову розпочне перемагати, перемагати як ніколи раніше. Ми повернемо назад наші робочі місця, ми повернемо наші кордони, ми повернемо наше багатство, і ми повернемо наші мрії", - заявив Трамп.

Він пообіцяв побудувати нові дороги, автомагістралі, мости, аеропорти, тунелі та залізничні шляхи по всій країні.

"Ми переслідуватимемо два прості правила: купуй американське і наймай на роботу американців", - акцентував Трамп.

"Ми будемо домагатися дружби та доброї волі з державами світу, але ми робитимемо це з розумінням, що це право кожної країни виходити в першу чергу з їхніх власних інтересів", - додав президент США.

Крім того, він запевнив, що США не прагнутимуть нав'язувати американський стиль життя іншим країнам.

"Ми зміцнимо всі альянси та сформуємо нові, і об'єднаємо цивілізований світ проти радикального ісламського тероризму, який ми повністю викорінимо з лиця Землі", - пообіцяв він.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.