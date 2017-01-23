Влада Нігерії попередила про використання дітей смертницями

Попередження було випущено через 10 днів після того, як дві жінки, які несли дітей на спині, вчинили напад у місті Мадагалі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Коли 13 січня чотири смертниці підійшли до міста в штаті Адамава, двох змогла ідентифікувати місцева добровільна дружина, що контролювала контрольно-пропускний пункт.

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Їм наказали зупинитися, і вони привели в дію вибухові пристрої біля КПП.

Проте двом жінкам-смертницям вдалося пройти, так як вони несли з собою дітей.

Влада Нігерії сказали Бі-бі-сі, жінки підірвали себе в місті - в результаті загинули вони, діти і чотири мирних жителя.

Ісламістське угруповання "Боко Харам" відоме тим, що використовує в якості смертниць жінок і дівчаток. Проте це перший випадок, коли смертниці використовували дітей, щоб здійснити напад.

Акції бойовиків почастішали на північному сході Нігерії, де військові здійснюють, за їх словами, останній ривок в боротьбі з "Боко Харам".