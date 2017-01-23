Влада Нігерії попередила про використання дітей смертницями
Смертниці на північному сході Нігерії почали використовувати дітей, щоб не привертати увагу сил безпеки, попередила місцева влада, назвавши це "небезпечною тенденцією".
Попередження було випущено через 10 днів після того, як дві жінки, які несли дітей на спині, вчинили напад у місті Мадагалі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Коли 13 січня чотири смертниці підійшли до міста в штаті Адамава, двох змогла ідентифікувати місцева добровільна дружина, що контролювала контрольно-пропускний пункт.
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Їм наказали зупинитися, і вони привели в дію вибухові пристрої біля КПП.
Проте двом жінкам-смертницям вдалося пройти, так як вони несли з собою дітей.
Влада Нігерії сказали Бі-бі-сі, жінки підірвали себе в місті - в результаті загинули вони, діти і чотири мирних жителя.
Ісламістське угруповання "Боко Харам" відоме тим, що використовує в якості смертниць жінок і дівчаток. Проте це перший випадок, коли смертниці використовували дітей, щоб здійснити напад.
Акції бойовиків почастішали на північному сході Нігерії, де військові здійснюють, за їх словами, останній ривок в боротьбі з "Боко Харам".