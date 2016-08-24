Лідера "Боко Харам" було "смертельно поранено" - ЗМІ
Лідера ісламістського угруповання "Боко Харам" було "смертельно поранено" внаслідок авіаудару урядових сил.
Про це заявив речник армії Нігерії Сані Усман, передає Deutsche Welle.
Абубакар Шекау отримав поранення в області плечей. Літаки військово-повітряних сил Нігерії атакували табір Боко Харам у селі Тає в лісах штату Борно на північному сході країни у п'ятницю, 19 серпня.
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Разом з Шекау перебували кілька ватажків "Боко Харам", яких було вбито, за словами військових.
"Підтверджено смерть командирів терористів "Боко Харам", серед яких Абубакар Мубі, Малам Нуху та Малам Хамман", - цитує Усмана інформагенція AP.
Офіційної заяви сама терористична організація поки не робила.
Як повідомляв УНІАН, на початку серпня бойовики "Ісламської держави" оголосили про те, що на чолі пов'язаного з ними західноафриканського угруповання "Боко Харам" постав новий ватажок.