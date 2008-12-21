Губернатором афганської провінції Кандагар призначено канадця

Канадець афганського походження Твурьялай Віса призначений губернатором південної афганської провінції Кандагар. Відповідний указ підписав президент Афганістану Хамід Карзай.

Друг дитинства нинішнього президента Хаміда Карзая, Віса розмовляє шістьма мовами, при цьому він є дипломованим фахівцем у галузі сільського господарства, уточнює РІА "Новости".

Тепер канадці, які становлять основу іноземного військового контингенту на півдні Афганістану, спілкуватимуться з громадянином власної країни.

Віса належить до племені ахмадзай - одного з найвойовничіших у регіоні. Він вчився з нинішнім афганським президентом у школі, батько Віса був близьким другом Карзая замолоду.

Рахматулла Рауфі, який займав до цього три місяці посаду губернатора Кандагара, ввійшов до конфлікту з братом Карзая Ахмадом Валі, якого американська преса вважає причетним до наркобізнесу і зв`язків з наркодилерами східної афганської провінції Нангархар.

Провінція Кандагар займає друге після Гельменда місце за рівнем виробництва наркотиків в Афганістані.