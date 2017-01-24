Почалася церемонія оголошення номінантів на "Оскар" (подію завершено)

Дотепер імена номінантів оголошували на спеціальній прес-конференції, яку транслювали по ТБ. В цьому році оголошено номінантів вперше транслюється у Мережі.

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Претендентів на "Оскар" будуть оголошувати Брі Ларсон, Дженніфер Хадсон та інші номінанти та переможці минулих років.

Церемонія вручення премії відбудеться 26 лютого, її ведучим буде комік Джиммі Кіммел.

Як повідомляв УНІАН, тріумфатором церемонії нагородження премією "Золотий глобус" став мюзикл "Ла-Ла Ленд", який отримав сім статуеток. У нього є всі шанси стати і тріумфатором "Оскара", в тому числі виграти в номінації "Кращий фільм".