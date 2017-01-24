Після інавгурації Трампа Ізраїль прийняв вже друге рішення про будівництво поселень

Це вже друге рішення про будівництво будинків на окупованих палестинських територіях з моменту інавгурації Трампа, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з заявою відомства, проект будівництва схвалили міністр оборони Авігдор Ліберман і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Більша частина будинків буде побудована в уже діючих поселеннях. Близько 100 будинків будуть побудовані в поселенні Бейт-Ель, яке, за даними ізраїльських ЗМІ, отримало фінансування від сім'ї зятя президента США Джареда Кушнера.

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У неділю Ізраїль схвалив будівництво 566 будинків і квартир у трьох єврейських кварталах у Східному Єрусалимі.

Як повідомляли ЗМІ, цей проект обговорювався раніше, але був знятий з порядку денного мерії Єрусалиму у грудні на прохання прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який хотів уникнути додаткової критики з боку президента США Барака Обами.

Рішення відродити проект будівництва було оголошено через два дні після інавгурації Дональда Трампа.

Праві партії в Ізраїлі сподіваються, що новий американський президент буде з більшим розумінням ставитися до будівництва поселень на окупованих палестинських територіях.

Президент США Дональд Трамп уже пообіцяв Ізраїлю захищати його інтереси після того, як у кінці минулого року адміністрація США під керівництвом Обами вперше відмовилася накладати вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує будівництво поселень.

Тоді Нетаньяху заявив, що має намір працювати разом із Трампом, щоб скасувати дію резолюції ООН.

Близько 500 тисяч євреїв живуть у 140 поселеннях, побудованих після ізраїльської окупації 1967 року Західного берега річки Йордан і Східного Єрусалиму.

Поселення вважаються незаконними у відповідності з нормами міжнародного права, хоча Ізраїль заперечує це.