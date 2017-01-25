Конгресмени США запропонували заборонити Трампу першим застосовувати ядерну зброю

Відповідний законопроект був внесений до Конгресу 24 січня, йдеться в заяві на сайті Едварда Марки, передає РБК.

Згідно з повідомленням, законопроект вводить заборону на нанесення першого ядерного удару «без оголошення війни Конгресом». Автори проекту зазначають, що проблема ядерної зброї стала «більш актуальною» після вступу на посаду президента США Дональда Трампа, який «має право розпочати ядерну війну в будь-який момент».

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За словами сенатора Марки, раніше Дональд Трамп повідомляв, що буде розглядати питання нанесення ядерного удару по терористах. На думку Марки, в умовах «кризи» з країною, яка також володіє ядерним арсеналом, подібна політика президента «суттєво підвищує ризик ненавмисної ядерної ескалації».