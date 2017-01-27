Нічого невідомо: у Кремлі відреагували на інформацію щодо можливого зняття Трампом санкцій з Росії

У Кремлі нічого не знають про можливі плани президента США Дональда Трампа щодо скасування санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передаєть РИА Новости.

Згідно із його словами, інформація про те, що адміністрація Трампа готує указ щодо зняття санкцій із Росії знеособлена.

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"Ні, нічого про це невідомо. І наскільки я розумію, інформація знеособлена, не знаю, наскільки вона відповідає дійсності", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про підготовку відповідного указу.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що в адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії.

Про це у Twitter написав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел. Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, цю інформацію підтверджує й співробітник американського видання Politico Сьюзен Глассер.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росії слід розпрощатися з ілюзіями про зняття санкцій, введених після вторгнення в Україну.

«Пора розпрощатися з ілюзіями, що стосовно нашої країни буде скасовано якісь санкції. Очевидно, те що сталося, – це надовго. Годі сподіватися на якісь чужі вибори, на прихід іноземних керівників», - сказав Медведєв.