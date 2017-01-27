Наступник Штайнмаєра про пріоритети зовнішньої політики Німеччини: збереження зв'язків з США і ніякого популізму
Новий глава ФРН Зігмар Габріель заявив, що трансатлантичні зв'язки залишатимуться ключовим моментом зовнішньої політики Німеччини.
Про це повідомляє Reuters.
На думку Габріеля, популістські рухи грають на страхах людей, обіцяючи нові націоналістичні пріоритети. Однак, упевнений новий глава МЗС, рухатися в цьому напрямку - велика помилка.
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Габріель вважає, що Німеччина має з упевненістю зустрічати зміни у США. Він також сподівався на швидку зустріч з кандидатом у держсекретарі США Рексом Тіллерсоном.
Як повідомляв УНІАН, у Німеччині сьогодні призначили нового главу Міністерства закордонних справ. Ним став Зігмар Габріель, який змінив на цій посаді свого однопартійця Франка Вальтера Штайнмаєра.
Новопризначений міністр вже встиг висловитися про зацікавленість у розвитку партнерських відносин з РФ.
Раніше, Штайнмайер у своїй прощальній промові закликав депутатів захищати демократію в світі і не залишати Україну наодинці з агресором.