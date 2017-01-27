Наступник Штайнмаєра про пріоритети зовнішньої політики Німеччини: збереження зв'язків з США і ніякого популізму

Про це повідомляє Reuters.

На думку Габріеля, популістські рухи грають на страхах людей, обіцяючи нові націоналістичні пріоритети. Однак, упевнений новий глава МЗС, рухатися в цьому напрямку - велика помилка.

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Габріель вважає, що Німеччина має з упевненістю зустрічати зміни у США. Він також сподівався на швидку зустріч з кандидатом у держсекретарі США Рексом Тіллерсоном.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині сьогодні призначили нового главу Міністерства закордонних справ. Ним став Зігмар Габріель, який змінив на цій посаді свого однопартійця Франка Вальтера Штайнмаєра.

Новопризначений міністр вже встиг висловитися про зацікавленість у розвитку партнерських відносин з РФ.

Раніше, Штайнмайер у своїй прощальній промові закликав депутатів захищати демократію в світі і не залишати Україну наодинці з агресором.