Мексика і США вирішили не обговорювати публічно питання оплати будівництва стіни

Про це пише republic.ru з посиланням на Reuters.

Сторони домовилися врегулювати всі розбіжності шляхом «діалогу». Трамп і Пенья також обговорили торговий дефіцит між країнами і потік нелегальної зброї і наркотиків через кордон.

Читайте такожТрамп знайшов спосіб фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою

У Мексиці діалог назвали «конструктивним і продуктивним», Трамп заявив про «дуже дружнє» спілкування.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і жорсткість політики стосовно нелегальних мігрантів.