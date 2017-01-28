Мексика і США вирішили не обговорювати публічно питання оплати будівництва стіни
01:34, 28 січня 2017Світ
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Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто вирішили не обговорювати публічно питання оплати будівництва стіни на кордоні країн.
Ілюстрація / REUTERS
Про це пише republic.ru з посиланням на Reuters.
Сторони домовилися врегулювати всі розбіжності шляхом «діалогу». Трамп і Пенья також обговорили торговий дефіцит між країнами і потік нелегальної зброї і наркотиків через кордон.
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У Мексиці діалог назвали «конструктивним і продуктивним», Трамп заявив про «дуже дружнє» спілкування.
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і жорсткість політики стосовно нелегальних мігрантів.
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