Біля берегів Малайзії зникло судно з китайськими туристами
09:37, 29 січня 2017Світ
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Біля узбережжя острова Борнео зникло пасажирське судно, на борту якого перебувала 31 особа.
Фотоілюстрація / REUTERS
Як повідомляє Reuters з посиланням на агентство морської безпеки Малайзії, з 31 особи 28 - китайські туристи.
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Згідно з повідомленням, судно покинуло порт Кота-Кінабалу (адміністративний центр штату Сабах) близько 9 ранку за місцевим часом і попрямувало до популярного серед туристів острова Хуаньтань.
В 9:50 повідомили про його зникнення, так як судно не прибуло до острова. У пошуках бере участь вісім судів і два літаки.
У той же час відзначається, що пошукам перешкоджає погана погода.
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