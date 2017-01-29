Біля берегів Малайзії зникло судно з китайськими туристами

Як повідомляє Reuters з посиланням на агентство морської безпеки Малайзії, з 31 особи 28 - китайські туристи.

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Згідно з повідомленням, судно покинуло порт Кота-Кінабалу (адміністративний центр штату Сабах) близько 9 ранку за місцевим часом і попрямувало до популярного серед туристів острова Хуаньтань.

В 9:50 повідомили про його зникнення, так як судно не прибуло до острова. У пошуках бере участь вісім судів і два літаки.

У той же час відзначається, що пошукам перешкоджає погана погода.