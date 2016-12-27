У ДПСУ нарахували 652 іноземних судна, які заходили в порти окупованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко на прес-конференції в Києві.

«Ми оперативно реагуємо на будь-яку інформацію про захід іноземних суден до закритих Україною портів на тимчасово окупованій території. До відомчої бази відстеження надводної обстановки нами внесено дані про 652 таких судна», - заявив він.

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«Завдяки змінам до законодавства створено передумови до затримання таких суден-порушників та їх вантажів. Останній приклад – затримання силами нашого спеціального підрозділу для дій на воді на Дунаї судна Sky moon (прапор Танзанії), що слідував з Севастополю та молдовського порту. На сьогодні судно арештовано, капітану оголошено про підозру і проводяться слідчі дії», - додав Назаренко.

Також, за його словами, у ДПСУ фіксують загальне зменшення пасажиропотоку на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом.