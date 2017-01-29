"Я теж біженець": співзасновник Google прийшов на мітинг проти Трампа (фото)

На акцію в аеропорт Сан-Франциско прийшов співзасновник Google і президент компанії Alphabet Сергій Брін, який емігрував до Америки з СРСР.

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Сергій Брін переїхав до США разом з батьками в 1979 році, йому тоді було п'ять років. Сім'я вирішила емігрувати з СРСР через обмеження в газузі освіти та кар'єри, з якими стикалися в ті роки радянські євреї.

На мітингу в аеропорту Брін пробув близько 40 хвилин, пише «Медуза», і практично не спілкувався з журналістами, заявивши лише, що прийшов на акцію як приватна особа. «Я тут, тому що я біженець», — цитує підприємця журналіст Райан Мак.

Проти дій Трампа висловилися (хай і не на мітингу) керівники інших найбільших технологічних компаній. Голова Apple Тім Кук розіслав підлеглим лист, згідно з якими заборона торкнулася в тому числі і співробітників компанії; у листі сказано, що «Apple не було б без імміграції».

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Керівник Microsoft Сатья Наделла, який приїхав до США з Індії, повідомив, що можливість в'їхати до країни втратили більше 70 співробітників компанії: «Будучи і іммігрантом, і главою компанії, я зміг відчути і побачити позитивний вплив імміграції на нашу компанію, на країну і світ».

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск також виступив з критикою наступу на імміграцію, заявивши, що багато з тих, хто потрапив під дію заборони, підтримують США і «не заслуговують бути відкинутими».

На мітинг в аеропорт Сан-Франциско також прийшов керівник одного з найбільших бізнес-інкубаторів Y Combinator Сем Альтман. «Я сподіваюся, це стане одним з вирішальних моментів, коли люди виступлять разом проти цієї адміністрації» — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Трамп своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому.

З розпорядження Трампа випливає, що громадяни Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану повинні відмовитися від польотів до Америки, якщо у них немає виду на проживання в США або дипломатичної візи.