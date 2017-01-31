МЗС Чехії заявило про хакерську атаку на свої сервери

За словами очільника міністерства Любомира Заоралека, характер зламу схожий із кібератакою на сервери Демократичної партії США, здійсненою під час американської передвиборчої кампанії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Заоралек додав, що, за словами експертів, хакери, скоріш за все, діяли з-за кордону. При цьому він не став називати країну, з якої могли провести кібератаку.

Водночас міністр запевнив, що отримати доступ до будь-якої секретної інформації зловмисникам не вдалося.

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У 2016 році незадовго до виборів президента США хакери здійснили атаки на сервери Демократичної партії США. Вони зламали сервери партії й виклали в Інтернет її внутрішнє листування. Спецслужби США дійшли висновку, що за зломами стояли хакери з Росії. На думку фахівців, ці хакери діяли в інтересах Трампа. Сама Росія будь-яке втручання в американські вибори заперечує.

У вересні 2016 року чеська Служба безпеки та інформації заявила, що Росія веде "інформаційну війну" й на території Чехії. За даними чеської контррозвідки, Москва організувала роботу цілої мережі агентів і груп, які займаються пропагандою. На думку влади Чехії, ця мережа може бути використана для дестабілізації ситуації в країні.