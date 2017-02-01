Уряд Німеччини схвалив запровадження електронних браслетів для потенційних терористів

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Особам, яких поліція підозрює у підготовці терактів, на ноги вдягатимуть спеціальний пристрій для відстеження переміщень. Відповідне рішення німецький уряд ухвалив у середу, 1 лютого. Крім того, Кабінет спростив правила використання таких приладів для засуджених, повідомляє агенція dpa.

Дії уряду стали реалізацією плану міністрів внутрішніх справ та юстиції, Томаса де Мезьєре (Thomas de Maizière) та Гайко Мааса (Heiko Maas), з посилення заходів безпеки після теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.

Читайте такожВ Австрії за підозрою у звʼязках з ІДІЛ затримали 14 осіб

Кабінет міністрів Німеччини також схвалив поправки до закону щодо боротьби з тероризмом. Після ухвалення Бундестагом Федеральне управління кримінальної поліції отримає більше повноважень.

У квітні 2016 року Федеральний конституційний суд визнав низку положень закону, які давали право працівникам кримінальної поліції вести таємне спостереження, такими, що порушують основний закон Німеччини, зокрема право на захист приватного життя.

Нагадаємо, сьогодні у Німеччині в ході антитерористичної операції було затримано ймовірного вербувальника ІДІЛ.