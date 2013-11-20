Демаркацію білорусько-українського кордону будуть проводити відразу кілька бригад

Для того щоб прискорити процес демаркації білорусько-українського кордону, його здійснюватимуть одночасно кілька бригад на різних ділянках.

Як повідомив начальник управління делімітації та демаркації державного кордону Державного прикордонного комітету Білорусі Олександр Архипов, білорусько-український кордон має ряд особливостей.

«Перш за все, він ніколи раніше не позначався. Досить довгий, він тягнеться більш ніж на тисячу кілометрів по річках, болотах, лісах. Найскладніша ділянка - Поліський радіаційний заповідник, який тягнеться на сотні кілометрів територіями обох країн. Слабо розвинена дорожня мережа, мало населених пунктів», - цитує Архипова «Народна газета».

За його інформацією, на першому етапі демаркації геодезисти обох країн мають винести кордони з карти, на яку вони зараз нанесені, на місцевість.

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«І це буде найскладніша робота. Належить узгодити місця встановлення кожного прикордонного знака, кожного повороту кордону тощо. Після цього буде простіше, почнуться вишукувальні, будівельно-монтажні роботи», - зазначив Архипов.

«Що стосується зони відчуження , то там спільно з українськими колегами будуть проведені дослідження, в ході яких визначаться санітарно-гігієнічні правила і норми для проведення необхідних робіт, щоб не постраждали люди, яким належить виконати роботи з демаркації. Дослідження почнуться навесні наступного року» , - сказав Архипов.

Він також зазначив, що в роботі з демаркації кордону, яка здійснюється за рахунок бюджетів двох держав, сторони розраховують на фінансову міжнародну допомогу.

«Адже встановлення чітких кордонів і підтримка на них контролю та порядку - це прямі інвестиції в безпеку Євросоюзу», - підкреслив Архипов.

Нагадаємо, що 13 листопада відбулася офіційна церемонія відкриття першого прикордонного знака на українсько-білоруському державному кордоні в районі точки стику державних кордонів Білорусі, України та Росії «Курган Дружби» (Гомельська область, Добрузький район).

У церемонії відкриття взяли участь міністри закордонних справ України і Білорусі Леонід Кожара та Володимир Макей .

Довідка УНІАН . Встановлення першого прикордонного знаку і початок демаркаційних робіт на державному кордоні стали результатом безпосередніх домовленостей президентів України та Республіки Білорусь. Зокрема, 18 червня 2013 під час офіційного візиту Президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну було підписано протокол про обмін ратифікаційними грамотами Договору між Україною і Республікою Білорусь «Про державний кордон» від 12 травня 1997 року. На сьогодні проведено два засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії (24-25 вересня і 5-7 листопада 2013 року), в рамках яких відбулося обговорення і узгодження основних параметрів демаркаційного процесу .

1 жовтня 2013 розпочато винос лінії українсько-білоруського державного кордону на місцевість, зокрема, проведено роботи з підготовки до встановлення першого прикордонного знаку на стику державних кордонів України, Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Протяжність державного кордону України та Республіки Білорусь становить 1084,2 км.