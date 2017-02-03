Кіт з біонічними лапами, панда зі сніговиком, зоопарк Мосула та інші новини з життя тварин (фотопідбірка)

Так, у одній з ветеринарних клінік у Болгарії показали кота, в якого замість задніх кінцівок унікальні біонічні лапки.

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Тим часом у Віденському зоопарку показували, як гіганстська панда грала зі сніговиком.

Також не обійшлося без фото знаменитого кота Ларі, який живе на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні - резиденції голови британського уряду.

Однак, напевно, найбільш вражаючим є фото ведмедя з зоопарку в іракському Мосулі, який зовсім нещодавно очистили від ІД і туди почали повертатися люди.

Як повідомляв УНІАН, днями користувач сайту reddit поділився фотографією, яка підірвала інтернет. На борту літака поруч з людьми летіли 80 живих соколів. Птахів у салоні для пасажирів вирішив провезти саудівський принц.