Кіт з біонічними лапами, панда зі сніговиком, зоопарк Мосула та інші новини з життя тварин (фотопідбірка)

18:04, 03 лютого 2017
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Підбірка кращих фото тварин від Reuters за робочий тиждень 30 січня - 3 лютого 2017 року.

Тигренята в зоопарку в Таїланді, 30 січня 2017 року
Тигренята в зоопарку в Таїланді, 30 січня 2017 року /  © REUTERS
Спанієль на знаменитій виставці собак у Нью-Йорку, США, 30 січня 2017 року
Спанієль на знаменитій виставці собак у Нью-Йорку, США, 30 січня 2017 року /  © REUTERS
Бійка коней під час святкування Місячного Нового року в Китаї, 30 січня 2017 року
Бійка коней під час святкування Місячного Нового року в Китаї, 30 січня 2017 року /  © REUTERS
Британський ''урядовий'' кіт Ларрі на Даунінг-Стріт, 10 у Лондоні, 31 січня 2017 року
Британський "урядовий" кіт Ларрі на Даунінг-Стріт, 10 у Лондоні, 31 січня 2017 року /  © REUTERS
Кіт з біонічними лапами в Болгарії, 31 січня 2017 року
Кіт з біонічними лапами в Болгарії, 31 січня 2017 року /  © REUTERS
Слоненя двотижневого віку в заповіднику в М'янмі, 2 лютого 2017 року
Слоненя двотижневого віку в заповіднику в М'янмі, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Конкурс краси серед верблюдів в Індії, 2 лютого 2017 року
Конкурс краси серед верблюдів в Індії, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Орел - символ ВПС Шрі-Ланки під час репетиції святкування Дня Незалежності країни, 2 лютого 2017 року
Орел - символ ВПС Шрі-Ланки під час репетиції святкування Дня Незалежності країни, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Панда грає зі сніговиком у Віденському зоопарку, Австрія, 2 лютого 2017 року
Панда грає зі сніговиком у Віденському зоопарку, Австрія, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Ведмідь у клітці в зоопарку зруйнованого Мосула, Ірак, 2 лютого 2017 року
Ведмідь у клітці в зоопарку зруйнованого Мосула, Ірак, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Птах на колючому дроті в Мексиці, 2 лютого 2017 року
Птах на колючому дроті в Мексиці, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Жінка везе на ослах воду, добуту з колодязя в 2 кілометрах від її села, Туреччина, 2 лютого 2017 року
Жінка везе на ослах воду, добуту з колодязя в 2 кілометрах від її села, Туреччина, 2 лютого 2017 року /  © REUTERS
Лебеді шукають їжу на пляжі в Сопоті, Польща, 3 лютого 2017 року
Лебеді шукають їжу на пляжі в Сопоті, Польща, 3 лютого 2017 року /  © REUTERS

Так, у одній з ветеринарних клінік у Болгарії показали кота, в якого замість задніх кінцівок унікальні біонічні лапки.

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Тим часом у Віденському зоопарку показували, як гіганстська панда грала зі сніговиком.

Також не обійшлося без фото знаменитого кота Ларі, який живе на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні - резиденції голови британського уряду. 

Однак, напевно, найбільш вражаючим є фото ведмедя з зоопарку в іракському Мосулі, який зовсім нещодавно очистили від ІД і туди почали повертатися люди.

Як повідомляв УНІАН, днями користувач сайту reddit поділився фотографією, яка підірвала інтернет. На борту літака поруч з людьми летіли 80 живих соколів. Птахів у салоні для пасажирів вирішив провезти саудівський принц.

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Теги: #фотогалерея#тварини#фотопідбірка