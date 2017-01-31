Саудівський принц купив квитки на літак для 80 соколів (фото)

Про це пише "Вокруг света".

Розмови про те, що перевозити тварин у багажному відділенні літака негуманно, ходять давно. Мовляв, там надто тісно і шумно, і домашні улюбленці отримують стрес. Але арабський принц вирішив перейти від розмов до справи і купив окремі сидіння для своїх соколів. І не два чи три, а відразу 80.

Користувач під ніком lensoo написав, що фотографію прислав йому знайомий капітан, тому він впевнений, що вона справжня.

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Цікаво, що інші пасажири з розумінням поставилися до такого сусідства. Хоча, можливо, трохи заздрили власнику пернатих. Соколине полювання – одне з улюблених занять арабів. Багато авіакомпаній, у тому числі Eithad, Emirates і Qatar, дозволяють перевозити птахів в салоні.

Про кохання до головного символу ОАЕ говорить насамперед той факт, що він зображений на гербі держави. І тому, що соколи літають у салоні літака поруч з людьми, не треба дивуватися. У період з 2002 по 2013 рік уряд країни видав 28 000 соколиних паспортів.