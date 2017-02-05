Трамп розкритикував суддю за відмову відновити дію міграційного указу

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Просто не можу повірити, що суддя піддає нашу країну такій небезпеці. Якщо щось трапиться, звинувачуйте його і судову систему. Люди течуть рікою. Погано!", - написав він.

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Cannot Just believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

"Я доручив службам національної безпеки перевіряти всіх, хто в'їжджає в нашу країну дуже ретельно. Суди роблять цю роботу дуже важкою!" - додав президент США.

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I have instructed Homeland Security to check people coming into our country VERY CAREFULLY. The courts are making the job very difficult! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що Федеральний суд в Сіетлі призупинив дію указу президента США Дональда Трампа про припинення прийому біженців та видачі віз громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.

Дію указу зупинено по всій країні до тих пір, поки не буде розглянуто позов, поданий в цей суд місцевою прокуратурою. В позовній заяві вона вимагає визнати основні положення указу неконституційними і скасувати його.