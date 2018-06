Трамп розкритикував суддю за відмову відновити дію міграційного указу

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Просто не можу повірити, що суддя піддає нашу країну такій небезпеці. Якщо щось трапиться, звинувачуйте його і судову систему. Люди течуть рікою. Погано!", - написав він.

Cannot Just believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!