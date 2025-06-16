Китай став другою країною після США, в якій було проведено успішні клінічні випробування з імплантації імплантатів у мозок людини.

У Китаї проходять клінічні випробування нейрочипа, що дає змогу передавати сигнали мозку для управління зовнішнім пристроєм, що зробило Китай другою країною у світі, яка досягла цього етапу досліджень. Раніше такого вдалося домогтися тільки компанії Neuralink Ілона Маска.

Перший доброволець отримав свій імплант ще в березні, повідомляє Bloomberg. Жителю Китаю, який страждає від паралічу всіх кінцівок, встановили бездротовий інвазивний чип з інтерфейсом BCI ("мозок-комп'ютер"). Лише за кілька тижнів після операції людина змогла грати в шахи та відеоігри, керуючи ними тільки за допомогою сили думки.

Повідомляється, що імплант, створений у Китаї, претендує на звання найкомпактнішого на сьогодні: його діаметр становить 26 мм, а товщина корпусу – всього 6 мм. При цьому, як заявляють китайські вчені, цей імплант більш ніж у 100 разів гнучкіший, ніж той, що був розроблений Neuralink.

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На наступному етапі вчені мають намір навчити пацієнта управління роботизованою рукою, щоб він зміг виконувати прості дії, як-от захоплення й утримання чашки.

Очікується, що китайська система BCI зможе отримати схвалення регуляторів і вийти на ринок уже 2028 року.

Neuralink Ілона Маска встановила свій нейрочип уже трьом пацієнтам. За його допомогою людина може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або телевізор силою думки, а також грати в ігри. Причому поступово це виходить робити дедалі швидше й ефективніше.

Раніше стало відомо, що секретний стартап глави Valve Гейба Ньюелла, випустить свій перший нейрочип у 2025 році. На відміну від чипів Neuralink ці будуть імплантуватися простіше і підключатися одночасно до кількох частин мозку.

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