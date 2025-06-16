Єврокомісія прагне до кінця 2030-х років відмовитися від імпорту російського ядерного палива.

Міністри енергетики країн-членів Європейського Союзу планують на цьому тижні обговорити плани поступової відмови від російського ядерного палива, однак це потребує значних інвестицій, повідомляє Financinal Times.

Європейська комісія прагне до кінця 2030-х років відмовитися від імпорту російського ядерного палива та використання московських ядерних технологій, заявили чиновники. Зазначається, що Євросоюз з 2022 року працює над диверсифікацією джерел постачання урану, імпортуючи його з Казахстану, Канади та Нігеру.

Видання нагадує, що в ЄС працює 101 ядерний реактор, з яких 19 - радянські типу ВВЕР, що залежать від російського ядерного палива та запчастин. Зараз блок імпортує з Росії приблизно 20-25% природного, конверсованого та збагаченого урану.

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Але нестабільність у Нігері, сьомому за величиною виробнику урану у світі, викликала певне занепокоєння серед європейських чиновників щодо безпеки імпорту та конкуренції з боку інших країн.

Журналісти звертають увагу на ще одну проблему у зв’язку з планами відмови від російського ядерного імпорту – необхідність величезних інвестицій. Європейські чиновники попереджають, що для розбудови внутрішнього ланцюжка постачання ядерної енергії необхідно 241 млрд євро інвестицій.

Проблемною є також конверсія урану, позаяк цей етап традиційно залишався поза межами ЄС через низьку рентабельність і високі екологічні ризики.

Найбільшими противниками відмови від російського палива та ядерних технологій залишаються Угорщина та Словаччина.

У Брюсселі запевняють, що при повільному впровадженні рішення стрибків цін вдасться уникнути. Водночас замість санкцій, які потребують одностайного схвалення, відмова від російського ядерного палива може бути ухвалена як торгова міра - за кваліфікованою більшістю країн.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до 18-го пакета санкцій можуть увійти обмеження діяльності газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2". Також планується знизити "стелю цін" на російську нафту.

При цьому Єврокомісія готова послабити антиросійські санкції за умови, якщо в Україні буде мир та мине загроза повторного нападу Росії.

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